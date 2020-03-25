Барнаул, , 08:35 — REGNUM Учитывая, что почти половина населения Алтайского края проживает в сельской местности, регион столкнулся с проблемами перехода на дистанционное обучение школьников из-за мировой эпидемии коронавируса. Как пишет канал «Неляпунов», их несколько:

Бывший школьный класс в здании Лаврентьевской средней школы Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Во-первых, отсутствие стабильной связи и доступа в к сети интернет. Во-вторых, отсутствие устройств для выхода в интернет. В-третьих, учителя да и сами дети с родителями не подготовлены для такой формы обучения».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае не обнаружено ни одного заразившегося коронавирусом, но, тем не менее, 19 марта 2020 года в регионе ввели повышенный режим готовности, а позднее стали закрываться для посетителей культурные учреждения и муниципалитеты.

Дистанционное обучение планируется ввести в школах региона со 2 по 12 апреля. Особенность Алтайского края в том, что порядка 60% образовательных организаций являются малокомплектными школами.

Читайте также: Алтайский край перешёл на режим повышенной готовности из-за COVID-19