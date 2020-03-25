Вашингтон, , 08:33 — REGNUM В связи с распространением пандемии коронавируса нового типа власти США уже в ближайшее время могут закрыть все аэропорты. Такую вероятность не исключили в посольстве РФ в Соединённых Штатах.

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«В связи со стремительным распространением коронавируса существует угроза закрытия американскими властями воздушного пространства США», — предупредили в дипмисии.

В сообщении посольства в Facebook отмечается, что регулярные рейсы из США пока производятся, их осуществляет авиакмопания «Аэрофлот». Однако уже после 29 марта рейсы будут отправляться только из Нью-Йорка.

В этой связи гражданам РФ рекомендовали «воспользоваться этими рейсами для скорейшего возвращения в Россию».

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«Эвакуация российских граждан осуществляется только из тех государств, из которых прекращены регулярные рейсы в Россию», — напомнили в дипломатическом ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что США потенциально могут стать новым эпицентром пандемии коронавируса COVID-19. По её словам, Европа и Соденинённые Штаты в настоящее время являются главными очагами вспышки коронавируса.

Добавим, что, по данным Университета Джонса Хопкинса на 24 марта, общее количество пациентов с COVID-19, зарегистрированных на территории США, достигло 53,6 тысячи. При этом с начала пандемии в стране скончались 703 человека с данным диагнозом.

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