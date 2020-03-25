Киев, , 08:34 — REGNUM Число киевлян, у которых выявили коронавирус 2019-nCoV, увеличилось до 31, написал 24 марта мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook.

«Количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло в столице до 31 человека. Сегодня вечером мы получили… ещё три лабораторно подтверждённых случая заболевания коронавирусом», — заявил он.

Известно, что трое заболевших — мужчины. Двое из них пребывают дома на самоизоляции, одного заболевшего госпитализировали в Александровскую инфекционную больницу. Мужчине 51 год, недавно он вернулся из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кличко заявил о бесконтрольном распространении коронавируса в Киеве и не исключил максимальное ограничение передвижения по городу.

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