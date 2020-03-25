Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Российское посольство в США не располагает данными о гражданах РФ, которые находятся в этой стране и заражены коронавирусом. Об этом сообщил глава дипмиссии России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передают 25 марта «Вести».

Он отметил, что для соотечественников в посольстве действует горячая линия. Дипломаты активно отвечают на вопросы, которые им задают в социальных сетях.

В США ситуация с заболеваемостью COVID-19 осложняется с каждым днём. Из-за распространения коронавируса власти страны могут закрыть воздушное пространство. После 29 марта останется единственный прямой рейс в Россию с вылетом из Нью-Йорка. В связи с этим российским гражданам рекомендовано вернуться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, в США диагностировано более 54 тыс. случаев заболевания COVID-19. Скончались более 780 человек.

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