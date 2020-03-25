Москва, , 10:07 — REGNUM У петербургского чемпиона мира по кайтсерфингу Петра Тюшкевича, у которого был обнаружен новый вид коронавируса, начались осложнения. В легких у спортсмена обнаружены три очага пневмонии. Об этом он рассказал на своей личной странице в одной из социальных сетей.

Петр Тюшкевич в больнице. Https://www.instagram.com

Напомним, новый вид коронавирусной инфекции у Петра Тюшкевича была обнаружена 15 марта, после того как он вернулся из Франции. Симптомы вируса начали проявляться быстро, сначала у него появился сухой кашель, затем повысилась температура тела до 39 градусов, сильно заболело горло.

Первый снимок легких пневмонию не показал, но спустя 12 дней, на повторном исследовании, врачи обнаружили три очага заболевания.

«Каждый день слушали легкие и каждые несколько дней брали анализы, чтобы следить за восполнением. Через неделю температура упала, но варьировалась от 35 до 37 градусов, а кашель больной собаки продолжался», — пишет у себя на страничке спортсмен.

Сейчас врачи выясняют, какого характера пневмония и стоит ли ее лечить антибиотиками или другими лекарствами.

Отметим, что спортсмен все это время находится на лечении в московской инфекционной больнице в Коммунарке.

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