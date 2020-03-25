Прага, , 08:14 — REGNUM Список стран, которые правительство Чехии не рекомендует посещать из-за опасности коронавирусной инфекции, пополнился шестью новыми государствами, сообщила представитель чешского минздрава Габриэла Штепаниова в ходе брифинга.

Этими странами являются: США, Израиль, Канада, Австралия, Португалия и Малайзия. При этом из списка были вычеркнуты Китай и Южная Корея. По возвращении из указанных в списке стран граждане должны пройти двухнедельный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта чешские власти объявили, что границы государства могут быть закрыты на два года из-за ситуации с новым коронавирусом.

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