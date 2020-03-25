Нью-Дели, , 08:20 — REGNUM Более 380 человек возвращаются из Индии в Россию рейсом «Аэрофлота», ранее они не смогли вернуться на родину из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом сообщает 25 марта RT.

В российском посольстве в Индии уточнили, что отправили в Россию 382 человека, среди которых есть также граждане Белоруссии. Из-за нехватки мест 33 человека не смогли улететь. Вылет состоялся рано утром по московскому времени.

В делийском городском округе могут находиться ещё около 180 человек, которых нужно вернуть на родину. На 25 марта запланирован рейс авиакомпании «Россия» в индийский штат Гоа, информирует пресс-служба Минтранса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии с 25 марта вводится режим полной изоляции страны, он продлится не менее трёх недель. По последним данным, коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена в Индии у 562 человек, 11 человек скончались.

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