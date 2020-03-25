Ла-Пас, , 08:08 — REGNUM Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что его адвокат заразился коронавирусом. Об этом 24 марта он написал на своей странице в соцсети Twitter.

«Мне сообщили, что мой дорогой друг и адвокат Бальтасар Гарсон госпитализирован в связи с заражением коронавирусом. Я надеюсь на его скорейшее выздоровление», — отметил Моралес.

Напомним, в настоящее время число зараженных коронавирусной инфекцией в Боливии составляет 28 человек.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на большую часть мира, от ее последствий скончались около 19 тыс. человек.