Бухарест, , 07:59 — REGNUM Одиннадцать человек скончалось от коронавируса нового типа в Румынии с начала пандемии, 24 марта передает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения при румынском правительстве.

По данным издания, за последние сутки в уезде Сучава умерли три пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта румынские власти ввели на территории страны режим чрезвычайного положения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией.

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