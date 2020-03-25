Амстердам, 25 марта 2020, 07:51 — REGNUM Супермаркеты в Нидерландах будут ограничивать число покупателей в магазинах. Данная мера призвана защитить сотрудников и посетителей супермаркетов от распространения коронавируса.
В соответствии с этой мерой, в супермаркеты будут пускать по одному покупателю на десять квадратных метров магазинной площади. В случае, если число покупателей превысит норму, им придётся ждать перед входом в магазин.
Кроме того, покупатели будут обязаны пользоваться тележкой, чтобы таким образом соблюдать необходимое расстояние в 1,5 метра по отношению к другим покупателям.