Бердск, Новосибирская область, , 07:50 — REGNUM Мэр Бердска Евгений Шестернин вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» ветерану, почетному гражданину города Григорию Фёдоровичу Литвиненко.

Григорий Литвиненко — уроженец деревни Сергеевка Искитимского района. Когда ему было шесть лет семья переехала в Бердск. В 15 лет, в военном 1943 году, она сначала учеником, затем электромонтёром трудился на Бердском элеваторе. Потом работал в горкоме комсомола, горкоме КПСС, горисполкоме Совета депутатов, горкоме народного контроля, избирался депутатом Бердского городского Совета народных депутатов и депутатом Новосибирского областного Совета народных депутатов. С1973 по 1980 год возглавлял управление городом в должности председателя бердского Горисполкома.

Согласно официальным данным, в Бердске проживает 25 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, семь приравненных к участникам войны, 10 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 14 жителей блокадного Ленинграда, 361 труженик тыла. Городские власти лично поздравили ветеранов и вручили 410 юбилейных медалей.

«В связи с профилактическими мероприятиями распространения коронавирусной инфекции и запретом на проведение массовых мероприятий, большинство медалей были вручены на дому», — уточнили в мэрии города.