Владивосток, , 07:49 — REGNUM На мероприятия по борьбе с распространением коронавируса на территории Приморья будут направлены средства из резервного фонда края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Поправки в бюджет были внесены на рассмотрение краевого парламента в среду, 25 марта. В обсуждении этого вопроса принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Резервный фонд пополняем на 500 млн рублей. Средства будут направлены на медицину, закупку средств защиты и проведение других превентивных мероприятий. При этом, мы не меняем параметры и не увеличиваем дефицит бюджета», — отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Владивостока объявили в городе режим повышенной готовности.