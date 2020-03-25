Канберра, , 07:47 — REGNUM Власти Австралии создали национальную координационную комиссию для смягчения экономических и социальный издержек, вызванных пандемией коронавируса нового типа. Об этом сообщил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в официальном заявлении.

«Комиссия будет обеспечивать правительство максимально исчерпывающими сведениями и рекомендациями», — объяснил он.

По его словам, исполнительный совет комиссии возглавит Невилл Пауэр, который будет лично консультировать главу правительства по вопросам реагирования на ситуацию с COVID-19. Также комиссия будет заниматься мобилизацией усилий всех ведомств на преодоление кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Австралии в связи с пандемией коронавируса закрыли все развлекательные заведения. Также введены ограничения на собрания людей и закрыты границы между рядом штатов страны. По состоянию на 24 марта, в Австралии новым коронавирусом заражены более 1,8 тысяч человек.

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