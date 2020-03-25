Москва, , 07:46 — REGNUM Около половины российских родителей (49%) склоняются к положительной оценке перевода их детей на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого онлайн-школой Skyeng.

Порядка 32% респондентов считают неблагоприятным для учебы детей переход на «удаленку», объясняя это снижением интереса к предметам.

Оставшиеся 24% скорее сомневаются в целесообразности перевода на дистанционное обучение, отмечая некоторые положительные стороны такой меры, и еще 9% относятся к переходу нейтрально.

Опрос проводился с 10 по 22 марта среди 1400 родителей учеников школ во всех округах России.

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