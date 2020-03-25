Сулеймания, Ирак, , 07:48 — REGNUM В министерстве здравоохранения Иракского Курдистана подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом, об этом 25 марта сообщает Kurdistan.ru.

Инфицированные выявлены в провинции Сулеймания, они являются членами двух семей, ранее они общались с пациентом, у которого была диагностирована инфекция.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Иракском Курдистане достигло 97 человек — двое пациентов скончались, 22 человека выздоровели.

Напомним, в настоящее время число смертей от коронавируса в мире приближается к 19 тыс., порядка 420 тыс. человек заразились.

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