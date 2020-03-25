Кемерово, , 07:41 — REGNUM В Кемеровской области на неделе с 16 по 22 марта 2020 года зарегистрировано 19,6 тыс. случаев ОРВИ. Интенсивный показатель заболеваемости составил 73,5 на 10 тыс. населения. Это нижеэпидемического порога на 3,8%. Заболеваемость выше эпидпорога на 5,5% зарегистрирована среди детей до двух лет. Такие цифры озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Уточняется, что по сравнению с предыдущей неделей число больных ОРВИ увеличилось на 8,8% или на 1 595 человек.

Из 303 больных ОРВИ, у которых были взяты анализы, у 82 заболевания вызваны вирусами гриппа.

В Кемерове за неделю зарегистрировано 5,6 тыс. случаев ОРВИ.