Магадан, Магаданская область, , 07:48 — REGNUM Золотодобывающая компания «Полиметалл» в Магаданской области перешла на особый режим работы в связи с пандемией коронавируса.

Читайте также: Коронавирус: Россия уходит на карантин — все новости

Меры предосторожности ввели в вахтовых посёлках и в офисах компании.

«Отработаны процедуры карантина и эвакуации. Ужесточён контроль состояния здоровья работников при заезде на вахту. Сотрудники проходят три этапа проверки: предупреждение заезда вахтовиков с симптомами вирусных заболеваний, проверка в аэропорту Магадана тепловизором и на третьем этапе обязательный медосмотр на производственных участках компании», — пишет «Весьма».

Работникам выдают персональные дезинфицирующие вещества, горнякам регулярно замеряют температуру тела. Круглосуточно на рудниках работают фельдшерские пункты.

«Пока не планируем изменение режима для сотрудников, работающих вахтовым методом», — сказали в колымском филиале «Полиметалла».

Для сотрудников офисов сделали свободный режим посещения и обеспечили удаленный доступ к компьютерам. Отменены все необязательные командировки и деловые встречи, а также корпоративные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях предупреждения распространения коронавируса на Дальнем Востоке приостановили пассажирское сообщение на поездах.