Оренбург, , 07:35 — REGNUM В Оренбургской области торговые комплексы и магазины работают в обычном режиме, но здесь проводят дополнительную санобработку и дезинфекцию залов, инвентаря, оборудования, усилен входной фильтр для сотрудников. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, вопрос о режиме работы вошел в число часто задаваемых в связи с усилением карантинных мер в борьбе с коронавирусом. Паслер подчеркнул, что самоизоляция — это самый эффективный способ не заболеть, а значит — противостоять распространению коронавируса. Он рекомендовал максимально ограничить посещение людных мест.

Как отметили в Управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области, в торгово-развлекательных комплесах в штатном режиме работают магазины, однако развлекательные зоны подлежат закрытию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 25 марта в Оренбуржье, согласно постановлению Главного санитарного врача региона, прекращают работу все развлекательные и творческие центры, спортивные объекты, фитнес-центры, кинозалы, театры, бассейны, аквапарк.

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