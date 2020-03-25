Владивосток, , 07:38 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Приморья Артём Самсонов нашёл причину, по которой в регионе из аптек исчезли медицинские маски, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Своё мнение он изложил на личной странице в Facebook, предложив читателям пройти по аптекам, а потом посмотреть на сайт объявлений «фарпост», в котором размещено огромное множество объявлений о продаже медицинских масок по явно завышенной цене.

«На скрине объявления со страницы одного «коммерсанта», который ещё неделю назад продавал исключительно компьютерный мусор, а сейчас выкладывает фотографии с тысячами масок, которые пылятся где-то у него на полках. И цена 1 450 рублей за 50 масок, которые реально стоят 250 рублей», — написал депутат.

Парламентарий предлагает блокировать подобные объявления и каким-то образом вернуть маски в аптеки.

«Поэтому я хочу публично обратиться с просьбой к руководству vl.ru — Пожалуйста, заблокируйте все объявления о продаже медицинских масок и прочих вещей, необходимых для профилактики вирусной инфекции, но продающихся по спекулятивным ценам. Пусть маски с полок спекулянтов вернутся в аптеки, где собственно им и место и где их спокойно купят граждане», — написал Артём Самсонов.

Как сообщало ИА REGNUM, полмиллиона медицинских масок бесплатно раздадут населению в Псковской области.