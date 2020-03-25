Новосибирск, , 07:30 — REGNUM Новосибирское управление Роспотребнадзоре дало рекомендации по дезинфекции помещений для лиц, находящихся в домашней изоляции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно памятке, размещённой на сайте управления, влажную уборку нужно проводить не менее двух раз в день, один раз в день необходимо протирать дезинфицирующим раствором все поверхности, к которым прикасаются чаще всего (дверные ручки, краны, столы, спинки стульев и т. д), постоянно или периодически проветривать все помещения, при отсутствии кожного антисептика мыть руки водой с мылом и так далее.

«После завершения периода домашней изоляции режим уборки и дезинфекции можно продолжить, сократив их периодичность, — уточняют в ведомстве. — В случае, если у лица, находящегося на домашней изоляции выявлено инфекционное заболевание, в помещении проводится заключительная дезинфекция силами специализированной организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность».