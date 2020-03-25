Амстердам, , 07:29 — REGNUM В течении 24 марта число жертв коронавируса в Нидерландах увеличилось на 63 человек. Таким образом число смертных случаев за день выросло на 30%. С начала вспышки вируса COVID-19 в Нидерландах от его последствий скончалось 276 человек. Об этом в ежедневном отчёте сообщил Национальный институт по здравоохранению и окружающей среде.

Число официально зарегистрированных случаев заражения в течении 24 марта увеличилось на 811 и составляет теперь 5.560.

Стало известно также, что число пациентов, переведённых в реаниматологию, в течении 24 марта увеличилось на 59 человек. В настоящий момент в реаниматологии находится 546 пациентов, заражённых вирусом COVID-19.