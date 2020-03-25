Барнаул, , 07:22 — REGNUM Жители шести деревень Алейского района Алтайского края, написавшие открытое обращение с просьбой «остановить беспредел» при заготовке древесины в березово-осиновых колках (небольших островах леса естественного происхождения среди степей и сельскохозяйственных угодий) так и не дождались ответа губернатора региона Виктора Томенко, зато их чаяния услышал руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко.

Березовый колок, разоренный пожаром Цитата forestforum.ru

На форуме этой общественной организации он процитировал новость, опубликованную ранее редакцией ИА REGNUM, где сельчане высказывают тревогу в связи с тем обстоятельством, что КАУ «Алтайлес» на 2020 год продано 2319 м3 леса на корню на территории с. Моховское и с. Малиновка и готовятся документы еще на 2570 м3 и заметил, что само обращение, которое ранеебыло опубликовано на официальном сайте муниципалитета, исчезло. Вместо него в районной газете «Маяк труда» появилось разъяснение лесничества, где, в частности, население успокаивают:

« Возмущение сельчан легко понять — без специального образования сложно разобраться в законности проводимых работ. Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Шипуновскому лесничеству разъясняет: на территории Алейского района нет массовых бесконтрольных рубок. Все лесозаготовительные мероприятия на территории района ведутся без нарушения законодательства — согласно материалам лесоустройства, лесохозяйственного регламента и прочих нормативных актов, предусмотренных Лесным кодексом РФ ». Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Шипуновскому лесничеству Возмущение сельчан легко понять — без специального образования сложно разобраться в законности проводимых работ. Отдел обеспечения полномочий в области лесных отношений по Шипуновскому лесничеству разъясняет: на территории Алейского района нет массовых бесконтрольных рубок. Все лесозаготовительные мероприятия на территории района ведутся без нарушения законодательства — согласно материалам лесоустройства, лесохозяйственного регламента и прочих нормативных актов, предусмотренных Лесным кодексом РФ

По мнению Алексея Ярошенко, этот «как бы диалог» между гражданами и лесничеством можно пересказать так:

Граждане: Нам не нравится, как обращаются с лесом вокруг наших деревень, мы видим, что он используется хищнически, уничтожается, и мы боимся, что нашим детям и внукам ничего это этого леса не останется.

Лесничество: Не беспокойтесь, все делается по закону и по плану, массовых бесконтрольных рубок вокруг ваших деревень нет, а если вам кажется, что в лесу беспорядок — то это исключительно от отсутствия у вас специального образования.

Руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко полагает, что этот случай показывает очень важную характерную черту нынешней ситуации с лесами в России:

«Основная часть лесного беспорядка и, в частности, проблемных рубок, беспокоящих граждан, происходит не потому, что кто-то нарушает законы, правила и установленные государством планы — а потому, что законы, правила и планы предусматривают и дозволяют этот беспорядок и эти рубки».

Также общественник отмечает, что все без исключения леса Шипуновского лесничества относятся к защитным, и в частности, практически все колки, согласно Лесохозяйственному регламенту, — к категории «леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундрвых зонах, степях, горах».

«Согласно Лесному кодексу РФ, в защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями (средообразующими, водоохранными, защитными, санитарно-гигиеническими, оздоровительными и иными).

Использование этих лесов допускается только при условии, если оно совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. А одним из принципов лесного законодательства, если верить статье 1 Лесного кодекса, является сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду», — заключил руководитель лесного отдела Гринпис Алексей Ярошенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 20 марта 2020 года на сайте Алейского района Алтайского края было опубликовано открытое обращение, в котором жители сразу нескольких сёл Алейского района Алтайского края (Боровское, Дружба, Кировское, Малиновка, Моховское, Савинка) попросили губернатора Виктора Томенко сохранить березово-осиновые колки, которые в последнее время уникальные красоты хищнически уничтожаются: под видом санитарных рубок пилят здоровые березы.

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