Пермь, , 07:21 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении организатора приюта для пожилых и маломобильных граждан, а также ее компаньона. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и пособничестве в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Стоит отметить, что организатор приюта ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Однако в 2018 году вновь открыла приют. Её пособник оказывал содействие в организации приюта, в частности, от своего имени заключал договоры аренды здания, койко-мест. А впоследствии самостоятельно продолжил оказывать услуги по оказанию помощи пожилым людям.

Проведенная проверка вскрыла в приюте многочисленные нарушения. В прокуратуре отметили, что выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства могли привести к заражению постояльцев инфекционными заболеваниями, а нарушения требований пожарной безопасности несли риски для жизни.

Суд приговорил организатора приюта к одному году и трем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а пособника — к обязательным работам сроком 350 часов.