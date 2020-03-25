Монтевидео, , 07:21 — REGNUM Власти Уругвая решили закрыть границы для въезда иностранцев в страну из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава МИД страны Эрнесто Тальви в ходе пресс-конференции.

«Иностранцам въезд любым видом транспорта и через любую границу запрещен», — заявил он.

Гражданам Уругвая будет разрешено въезжать в страну. Также под исключение попадут граждане иностранных государств, имеющие вид на жительство в Уругвае, а также жители населенных пунктов у уругвайско-бразильской границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта власти Уругвая объявили о полном закрытии границы с Аргентиной в связи с пандемией коронавируса нового типа. Запрет не затронул поставки грузов и предметов первой необходимости.

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