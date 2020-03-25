Якутск, 25 марта 2020, 07:18 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев ввёл запрет на работу развлекательных центров, клубов, детских комнат отдыха, фудкортов, пунктов общественного питания в торговых центрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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25 марта по предписанию Роспотребнадзора введён запрет — это связано с большим скоплением людей и возможной передачей инфекции.
«В случае необходимости запреты будут ужесточаться», — предупредил Николаев.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке ввели режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.