Москва, , 07:07 — REGNUM Банкоматы с функцией ресайклинга (приёмающие и выдающие наличные) пока могут продолжить работу в обычном режиме, считают представители большинства банков в связи с распространением коронавируса и рекомендацией Центробанка РФ на эту тему.

«В тех населенных пунктах, где это будет целесообразно, мы отключим ресайклинговый функционал банкоматов и они будут работать как обычные», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Сбербанка.

В кредитной организации добавили, что других ограничений, связанных с выдачей наличных, также не планируется. Такого же подхода, в соответствии с сообщениями в прессе, придерживаются в большинстве других банков.

Ранее ЦБ РФ рекомендовал банкам принять меры для недопущения распространения коронавируса, в частности, ввести ограничения на операции с наличностью в банкоматах с функцией ресайклинга.

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