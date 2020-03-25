Прага, 25 марта 2020, 07:04 — REGNUM Пакет мер, которые предложило правительство Чехии для борьбы с новым коронавирусом, принят чешским парламентом в трех чтениях. Заседание законодательного органа 24 марта транслировалось на телеканале ČT24.
Проект документа предполагает увеличение дефицита бюджета, введение налоговых льгот и выплату пособий по уходу за детьми на период карантина. Кроме того, в пакете прописывается механизм проведения школьных выпускных экзаменов.
Документ будет рассмотрен членами сената Чехии, а после должен быть утвержден чешским президентом Милошем Земаном.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта из-за нехватки средств в Чехии был сокращен бюджет чешского военного ведомства на 2,9 млрд крон (около $126 млн).
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