Прага, , 07:04 — REGNUM Пакет мер, которые предложило правительство Чехии для борьбы с новым коронавирусом, принят чешским парламентом в трех чтениях. Заседание законодательного органа 24 марта транслировалось на телеканале ČT24.

Проект документа предполагает увеличение дефицита бюджета, введение налоговых льгот и выплату пособий по уходу за детьми на период карантина. Кроме того, в пакете прописывается механизм проведения школьных выпускных экзаменов.

Документ будет рассмотрен членами сената Чехии, а после должен быть утвержден чешским президентом Милошем Земаном.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта из-за нехватки средств в Чехии был сокращен бюджет чешского военного ведомства на 2,9 млрд крон (около $126 млн).

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