Биробиджан, , 07:02 — REGNUM Медики Еврейской автономной области присоединились к международному флешмобу против коронавируса «СOVID не победит», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях они публикуют фото с просьбами оставаться дома «оставайтесь дома, а мы остаёмся здесь для вас» — публикуют медики свой призыв в Instagram. Первым подхватили флешмоб медики Смидовичской ЦРБ, позже к ним присоединились медработники других учреждений здравоохранения.

«Сегодня в поликлинике наплыв пациентов, многие из них приходят на профосмотры, в период угрозы распространения коронавируса это только может больше распространить угрозу», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Владивостока объявили режим повышенной готовности.