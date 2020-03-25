Хабаровск, , 07:01 — REGNUM На Дальнем Востоке временно, на период пандемии коронавируса, приостанавливаются продажи билетов на пассажирские поезда по ряду направлений, говорится в оперативном приказе Федеральной пассажирской службы (имеется в распоряжении ИА REGNUM).

Читайте также: Коронавирус: Россия уходит на карантин — все новости

Временно невозможными станут поездки по маршрутам Владивосток — Хабаровск, Хабаровск — Тихоокеанская (Приморье), Владивосток — Советская Гавань, Хабаровск — Нерюнгри, Тында — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск — Чегдомын.

Ограничения начнут действовать с 4 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в целях предупреждения распространения коронавируса на Дальнем Востоке отменены все международные рейсы. Оставшиеся чартеры пока работают только на вывоз туристов из разных стран.