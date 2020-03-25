Пермь, , 06:51 — REGNUM В Перми за счет краевого бюджета построят новый хирургический корпус больницы им. М.А. Тверье. В рамках адресной инвестиционной программы на реализацию проекта выделят 636 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Новый корпус будет рассчитан на 400 коек с приемно-диагностическим отделением. В сутки медики смогут принимать до 270 пациентов.

По словам главного врача ГБУЗ ПК «ГКБ им. М.А. Тверье» Валерия Блинова, корпус оснастят самым современным обрудованием. Строительство нового корпуса создаст условия для организации центра многопрофильной медицинской помощи населению и нового отделения реабилитации, где будут находиться пациенты.