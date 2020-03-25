Красногорск, , 06:47 — REGNUM Власти Московской области приостановили деятельность увеселительных заведений в связи с распространением коронавируса, сообщили 24 марта в пресс-службе регионального правительства.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.

Отмечается, что ограничения будут действовать в период повышенной готовности ведомств и сил, брошенных на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, добавим, запрет носил рекомендательный характер.

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