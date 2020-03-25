Чебоксары, , 06:47 — REGNUM В Чувашии за неделю, с 16 по 22 марта, заболели ОРВИ и гриппом почти 6,2 тыс. человек, заболеваемость выросла на 18,2%. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю (с 16 по 22 марта) показатель заболеваемости составил 505,8 на 100 тыс. населения, что выше уровня предыдущей недели (с 9 по 15 марта) на 18,2%. Заболеваемость ОРВИ выросла во всех возрастных группах.

Всего за неделю в Чувашии заболели 6 188 человек, из них 55,5% — несовершеннолетние. Госпитализированы 167 жителей, в том числе 132 несовершеннолетних.

В Чебоксарах заболели 4 207 жителей, что составило 831,8 на 100 тыс. населения. Рост за неделю — на 21,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии под медицинским наблюдением в целях недопущения распространения коронавируса находятся 270 человек, из них 26 жителей проходят карантин в медицинских организациях.

«Новых подобных фактов не имеется. Это обнадеживает. Нам необходимо удержать ситуацию», — сказал Олег Николаев.

Напомним, с 18 марта в Чувашии действует режим повышенности готовности. Руководитель региона ранее напомнила, что введённые ограничительные меры по профилактике распространения коронавируса обязаны соблюдать все без исключения.