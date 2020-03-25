Москва, , 06:46 — REGNUM Успехи России в сдерживании коронавируса можно объяснить жесткими ограничительными требованиями, которые были установлены российскими властями, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский 24 марта в интервью «Вечерней Москве».

По словам Жириновского, действия властей РФ — лучший способ борьбы с распространением коронавируса. Лидер ЛДПР считает, что в настоящее время очень важно закрепить достигнутый результат и продолжать ужесточать меры по сдерживанию COVID-19. По мнению политика, такими новыми мерами могут стать ужесточение наказания за нарушение правил карантина, а также увольнение тех врачей, которые ведут себя пренебрежительно по отношению к опасной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Владимир Жириновский предложил ввести административный арест до 20 суток для нарушителей карантинного режима.

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