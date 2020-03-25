Новосибирск, , 06:44 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба, на 10:00 (время местное) сегодня, 25 марта, новых случаев заражения COVID-19 нет. Четыре пациентки с коронавирусом остаются в инфекционной больнице. Их состояние удовлетворительное. В инфекционной больнице также находятся 48 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся из-за рубежа. У 16 из них тесты — в процессе обработки, у 28 — результаты проб отрицательные. Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама. Одного ребёнка выписали. Всего в больницу сейчас госпитализировано семь детей. Их состояние удовлетворительное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 марта, с подозрением на COVID-19 в больнице Новосибирска находились шесть детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске у шести детей взяты пробы на COVID-19