Владивосток, , 06:53 — REGNUM Мэр Владивостока Олег Гуменюк в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции ввёл в столице Приморья режим повышенной готовности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

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«В ближайшее время откроются изоляционные пункты. Специалисты городской администрации занимаются поиском подходящих помещений для временного размещения населения с подозрением на коронавирус», — пояснили в мэрии.

Все службы приведены в повышенный режим готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке развернули инфекционный госпиталь для заразившихся коронавирусом, там находится 15 человек.