Барнаул, , 06:37 — REGNUM Поручение российского правительства о закрытии в регионах кинотеатров, ночных клубов и развлекательных центров прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин. По его словам, когда инфекция начинает безудержно распространяться, ничего другого не остается.

«Только изоляция инфицированных и ограничение контактов между людьми способны должным образом повлиять на ситуацию и прервать передачу инфекции от человека к человеку.

В Великобритании неконтролируемое распространение COVID-19 по всей стране вынудило власти объявить всеобщий карантин и ради сохранения здоровья граждан существенно ограничить их права. Нужно отметить, что ситуация в разных государствах существенно разнится. Соответственно, отличаются и управленческие решения.

В России, учитывая незначительное на сегодняшний день число инфицированных, а также полное отсутствие в большинстве регионов коронавируса нового типа, введение всеобщего карантина и связанное с ним нарушение прав граждан пока является преждевременным. Вполне возможно, что опасный вирус в России так и не «приживется». Однако нельзя исключить введения карантинных мер и в нашей стране — прежде всего в отдельных городах и регионах, в случае возникновения там эпидемических вспышек», — пояснил доктор Павел Шумихин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день зарегистрировано уже почти 500 случаев заражения коронавирусом. Рекомендации регионам о закрытии всех ночных клубов, кинотеатров и развлекательных центров российское правительство высказало в ходе состоявшегося 24 марта совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.