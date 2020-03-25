Челябинск, , 06:36 — REGNUM В Челябинской области бывший чиновник мэрии Магнитогорска досрочно покинул колонию. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Как пишет Накануне.Ru, бывший глава управления муниципального заказа администрации Никита Власов ранее был осуждён за взятку. Следователи посчитали, что эпизод относится к 2015 году, а размер взятки превысил 1,8 млн рублей.

В апреле 2016 года суд назначил ему шесть лет общего режима и уплату 4,5 млн рублей штрафа. В январе 2020 года суд Копейска отказался заменить ему неотбытую часть наказания более мягким. Однако облсуд решил иначе и заменил ему неотбытую часть ограничением свободы.