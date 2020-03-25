Кемерово, , 06:33 — REGNUM В Кемерове приостановили госпитализацию в перинатальный центр из-за коронавируса. Беременных женщин будут направлять в другие роддома.

По словам заместителя начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Елены Зелениной приостановка связана с необходимостью приведения в готовность резервных баз для возможного массового поступления пациентов с признаками коронавируса.

«Это сделано на основании распоряжения губернатора о повышенной готовности и рекомендациями федерального Роспотребнадзора. Длительность приостановки этой госпитализации мы пока назвать не можем, — сказала Зеленина «Вестям Кузбасс». — Это всё будет зависеть от эпидемической ситуации, которая будет складываться в Кузбассе».

Она уточнила, что акушерские стационары в состоянии справиться с нагрузкой по родам, которая у них была по итогам 2019 года.