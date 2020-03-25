Сеул, , 06:23 — REGNUM Новых сто случаев заболевания COVID-19 выявили в Южной Корее за 24 марта, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на данные центра по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея.

Общее число зараженных новым коронавирусом в стране достигло 9137 человек. Число жертв заболевания в Южной Корее достигло 126. Отмечается, что среди новых пациентов 34 — приехали из-за границы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент США Дональд Трамп провел переговоры с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином по ситуации с пандемией коронавируса. В ходе разговора лидеры стран договорились о сотрудничестве в борьбе с новой инфекцией.

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