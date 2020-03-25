Чита, , 06:25 — REGNUM В Чите (Забайкальский край) начаты работы по восстановлению Каштакского моста, разрушенного мощным паводком. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в настоящее время идет разборка двух рухнувших пролетных строений и опоры — этот процесс займет около месяца. Демонтаж остальных конструктивных элементов моста подрядная организация планирует завершить в июне.

Обрушение Каштакского моста в Чите Цитата с сайта «Чита.ру»

Восстановление Каштакского моста в Чите, губернатор Забайкалья Александр Осипов осматривает строительную площадку Правительство Забайкальского края

В рамках восстановительных работ проектом предусмотрено также бурение новых опор для технологического моста. Побывавший на месте строительства глава региона Александр Осипов пояснил, что по окончанию работ Каштакский мост будет практически новым.

«Конструкция будет усилена, под каждой опорой моста будет 12 свай — это позволит обезопасить конструкцию моста от всех возможных паводков и наводнений. Читинцы ждут восстановления этого объекта», — заявил губернатор Забайкалья. Известно, что основные работы должны быть завершены в 2021 году, а к концу августа 2020 года планируют запустить движение по технологическому мосту.

Каштакский мост в Чите будут восстанавливать Правительство Забайкальского края

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Забайкальский край пришило в ночь на 8 июля 2018 года. Его спровоцировали проливные дожди: в течение месяца они не покидали край и переполнили русла рек. Затопленными в итоге оказались населённые пункты в шести районах. Автомобильный мост между Романовским и Каштакским кольцами в Чите начало подмывать 10 июля. Спустя трое суток две покосившиеся опоры упали, утянув в воду центральную часть моста. Проект капитального ремонта вышел с повторной госэкспертизы с положительным заключением в декабре 2019 года. После этого была проведена процедура торгов и в начале марта заключен государственный контракт.

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