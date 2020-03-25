Оренбург, , 06:19 — REGNUM 24 марта на 86-м году ушел из жизни оренбургский продюсер Давид Чарный. Об этом сообщает Еврейская национально-культурная автономия.

Давид Чарный в 1972 году окончил Куйбышевский политехнический институт и аспирантуру. Работал на оренбургском заводе «Радиатор», где прошел путь от инженера до главного конструктора.

В течение всей своей жизни увлекался эстрадным искусством, был исполнителем и режиссером концертных программ. В 1990-е годы стал профессиональным продюсером. Всероссийскую известность получил осенний фестиваль еврейской культуры «Шалом», организатором которого выступал Давид Чарный. Имеет звание «Заслуженный работник культуры России».