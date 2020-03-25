Якутск, , 06:20 — REGNUM На 25 марта власти Якутии подтвердили ещё три случая заражения коронавирусом у местных жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Результаты проб пришли из лаборатории вирусологии и биотехнологий из Новосибирска. Таким образом, подтверждено три предварительно положительных анализа на коронавирус.

Два инфицированных — контактировали с первым заболевшим Андреем Коробовым (сотрудник ЯТЭК и бизнесмен) и одна жительница Якутска заразилась COVID-19 в США.

«Все заболевшие изолированы и получают лечение в инфекционном стационаре Якутска, состояние стабильное», — сказали в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительно положительный тест был обнаружен у пяти якутян. На данный момент в Якутии 10 больных коронавирусом.