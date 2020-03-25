Москва, , 06:15 — REGNUM Освободить жителей России от коммунальных платежей на время карантина в связи с распространением коронавируса предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР). Соответствующее обращение он направил главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву.

«Освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам РФ в сложной экономической ситуации», — цитирует РИА Новости обращение депутата.

По мнению Власова, такая мера позволит российским гражданам снизить издержки, связанные с пребыванием дома, и будет действовать до окончания особого периода.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным на 24 марта, в России подтверждено 495 случаев инфицирования коронавирусом. Большинство из них (290) — в Москве. Выздоровели 22 пациента.

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