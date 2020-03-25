Челябинск, , 05:53 — REGNUM В Челябинске местные жители требуют перевести школы на дистанционный режим, ввести карантин. Действующий сейчас принцип свободного посещения может быть опасен для самих детей и для окружающих, пишут они в соцсетях.

Активность проявляют и политические партии, и активисты. В частности, глава областного отделения одной из партий Ярослав Щербаков обратился к губернатору Алексею Текслеру. По его словам, школьники состоят в группе повышенного риска, когда продолжают перемещаться по городу и заниматься в закрытых помещениях.

«При этом, многие родители не могут обеспечить своих детей необходимыми средствами защиты из-за отсутствия их в магазинах и аптеках», — добавил Щербаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области з-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Школы переведены на свободное посещение.