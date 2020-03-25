Киншаса, , 05:46 — REGNUM Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди объявил режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с пандемией коронавируса нового типа. Его обращение к народу транслировалось в эфире национального телевидения.

Объявлен и режим карантина в столице страны Киншасе. В ней запретили перемещения жителей без особой необходимости.

«Я направлю служащих конголезской национальной полиции и военнослужащих на организацию патрулей для обеспечения этих мер», — заявил он.

Также ДРК закрывает все границы страны. Запрет не затронет лишь грузовые перевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в ДР Конго выявлено 48 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также в стране от заболевания COVID-19 умерли три человека.

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