Якутск, , 05:47 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев распорядился о передаче 20 автомобилей из автопарка правительства и Госсобрания республики минздраву, для врачей, которые выезжают на вызовы по коронавирусу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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«Медикам для забора анализов требуется большое количество легкового автотранспорта, которого, к сожалению, в медицинских учреждениях не хватает. Принятое решение поможет держать ситуацию под контролем и оперативнее выявлять людей, подвергшихся контакту с инфицированными», — аргументировал Айсен Николаев.

20 разных автомашин задействованы в поликлинических службах четырёх больниц Якутска.

Вызовов врачей фиксируется в день от 30 до более 100. Медики и водители обеспечены средствами защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Хабаровска обеспечит участковых терапевтов транспортом на период пандемии, поскольку нагрузка на врачей возросла в разы.