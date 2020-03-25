Новосибирск, , 05:38 — REGNUM В суд Новосибирска поступило ходатайство о продлении ареста бывшему руководителю межрайонного следственного отдела СКР и адвокатов Заельцовской коллегии адвокатов.

«24 марта 2020 года в Железнодорожный районный суд Новосибирска поступили материалы по ходатайству старшего следователя пятого следственного управления ГСУ СК РФ о продлении срока содержания под стражей», — говорится на сайте суда.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела СКР Юрий Л. ранее был уволен. В деле, возбуждённом по статье о взятке, говорится, что полковник получил 500 тыс. рублей за информацию о доказательствах, собранных на организатора сети нелегальных казино. Деньги передавались через адвокатов, которые оценили свои услуги в 500 тыс. рублей каждый. Они также задержаны.

Защита главы отдела новосибирского регионального управления СКРи адвокатов обжаловала арест.

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