Уссурийск, Приморский край, , 05:45 — REGNUM В Уссурийске начата проверка видеоролика, в котором житель города распространяет заведомо искажённую информацию о распространении коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Приморью.

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Доследственная проверка проводится по поручению Председателя СК РФ по ч. 1 ст. 237 УК РФ (искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей) и ч. 4 ст. 128.1 УК РФ (клевета) в связи с распространением недостоверной информации о коронавирусной инфекции в городе Уссурийске.

«В социальных сетях был выложен видеоролик с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города Уссурийска. По результатам проверки действиям автора видеоролика будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, автор фейка о коронавирусе извинился перед жителями Приморья.