Кигали, , 05:27 — REGNUM Новых четыре случая заражения коронавирусом нового типа выявили в Руанде за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Трое из новых пациентов ранее посещали иностранные государства, четвертый контактировал с зараженным непосредственно на территории Руанды. Общее число заболевших COVID-19 в Руанде достигло 40 человек.

В стране с 21 марта действует запрет для жителей на перемещение по улицам без необходимости. Ряд предприятий также закрыт из-за угрозы коронавируса.