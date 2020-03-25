Новосибирск, , 05:24 — REGNUM Новосибирские перевозчики сообщили о резком снижении пассажиропотока из-за коронавируса.

Раньше троллейбусное депо перевозило больше 50 тысяч новосибирцев в сутки, сейчас — около 40 тысяч, уточняют «Вести Новосибирск».

Но троллейбусы, трамваи и автобусы продолжают работать в обычном режиме. Перевозчики уверяют, что предпринимают все возможные меры для исключения риска заболевания пассажиров в транспорте. Например, кузов обрабатывают хлорсодержащим препаратом, а салон — специальным дезинфицирующим средством.

Экипаж общественного транспорта обязали проводить обработку транспорта после каждого рейса. У каждого кондуктора должен быть необходимый комплект: сменные маски, дезинфицирующее средство, распылитель и салфетки.